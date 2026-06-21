Taksim metro istasyonu kapatıldı

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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar kapsamında Taksim ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırılırken, toplu ulaşımda da bazı kısıtlamalara gidildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar hizmet dışı bırakıldı.

Karar kapsamında M2 hattında bulunan Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışları da yolcu kullanımına kapatıldı.

Öte yandan Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.