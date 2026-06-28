Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı? Taksim metrosu ne zaman açılacak?

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İstanbul Valiliği, bugün Taksim ve Şişhane metro istasyonlarının kapatılacağını duyurdu. Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar hizmet veremeyecek. Vatandaşlar bunun nedenini araştırırken "Taksim metrosu kapalı mı", "Taksim metrosu ne zaman açılacak" diye soruyor.

Taksim metrosu kapalı mı?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.