Taksim metrosu kapalı mı, neden kapandı? Taksim metro ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliği tarafından M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler hattı kapatıldı. Vatandaşlar bu durakta inemezken yoğun şekilde "Taksim metrosu kapalı mı, neden kapalı", "Taksim metro ne zaman açılacak" soruları geliyor.

Taksim metrosu neden kapandı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken bazı sendikalar bugün Taksim Meydanı’na karanfil bırakmak için toplandı. Emniyet güçleri yürüyüşe izin vermedi.

Taksim metrosu saat 14.15'te tekrar açıldı.