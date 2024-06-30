Taksim metrosu kapalı mı? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı açık mı? Metro İstanbul duyurdu
İstanbul Valiliği, Taksim ve İstiklal Caddesi bölgesinde izinsiz protesto yürüyüşü ve basın açıklaması çağrısına karşılık bazı tedbirler alındığını bildirdi. Metro İstanbul, valilik tarafından alınan kararı paylaştı. Peki, Taksim metrosu ne zaman kapanacak? Taksim-Kabataş Füniküler Hattı çalışıyor mu?
Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını bildirdi.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.