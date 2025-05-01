İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e gitmek isteyen gruplara polis müdahale etti, bazı kişiler gözaltına alındı.

1 Mayıs’ta Taksim'de toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmemiş, Taksim Meydanı’na çıkış yasaklanmış, İstanbul Valiliği Taksim’e giden tüm yolların kapanacacağını açıklamıştı.

Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yasaklar nedeniyle Taksim Meydanı çevresi, İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar ve caddeler ile kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polis, Taksim'e yürümek isteyen grupları engelledi.

Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen, aralarında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da yer aldığı gruba polis izin vermedi.

Uyarılara rağmen yürümek isteyen bazı kişiler gözaltına alındı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, taşıdıkları çeşitli pankartlar ve flamalarla sloganlar atarak Beşiktaş'ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi.

Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahalede bulundu. Bazı kişiler gözaltına alınırken, ara sokaklardan bulvara çıkarak Taksim'e yürümek isteyen gruba da izin verilmedi.

Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyete götürüldü.