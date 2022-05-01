Taksim'de 1 Mayıs: 164 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşların ve turistlerin meydana giriş ve çıkışlarına izin verilmedi.

Taksim Meydanı'nda etkinlik yapılması yasaklanırken, sendikaların küçük gruplar halinde meydana girişine izin verildi. Çelenk bırakmak için meydana gelen ilk grup DİSK ve Birleşik Metal-İş Sendikası oldu. Sendika yöneticileri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra Hak-İş ve Türk-İş'e bağlı gruplar meydana girdi. 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı yokuşunun başındaki anıta karanfil bırakan grup, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü.

Bu yıl Maltepe Sahili'nde yapılan kutlamalara izin veriliyor.

164 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yapan 164 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, gerekli izinlerin verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli kaymakamlıklarınca 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu uyarınca alınan kararlara aykırı olarak izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan, slogan atan, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 164 kişinin gözaltına alındığı ve haklarında işlem başlatıldığı belirtildi.

Geniş güvenlik önlemleri

Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri de hazır bekliyor.

Öte yandan, Şişli Ergenekon Caddesi'nde 10 kişilik, Feriköy Mezarlığı yanında da 6 kişilik grup sloganlar atarak meydana yürümek istedi. Polis ekipleri slogan atan kişileri uzaklaştırdı.

Şehit Muhtar Mahallesi Anaçeşmesi Sokak'taki bir binaya çıkan bazı kişiler buraya pankart astı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binaya girerek pankart asan iki kişiyi gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen şüpheliler, daha sonra polis merkezine götürüldü.