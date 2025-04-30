Taksim’de 1 Mayıs hazırlığı: Güvenlik önlemleri alındı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı’nda güvenlik önlemleri artırıldı. Meydan çevresine çok sayıda polis bariyeri yerleştirildi, Taksim Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrelendi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı’nda, alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bariyerlerle çevreleme çalışmaları gerçekleştirildi.
Çok sayıda polis bariyeri yerleştirildi
Taksim Meydanı ve çevresinde günler öncesinden hazırlıklara başlayan güvenlik güçleri, sabah saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda polis bariyeri yerleştirdi. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın çevresi tamamen bariyerlerle kapatılırken, bazı bariyerlerin de ihtiyaç hâlinde kullanılmak üzere meydan çevresinde bekletildiği gözlemlendi.