Taksim'de 1 Mayıs: Sendikalar çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşların ve turistlerin meydana giriş ve çıkışlarına izin verilmedi.

Taksim Meydanı'nda etkinlik yapılması yasaklanırken, sendikaların küçük gruplar halinde meydana girişine izin verildi. Çelenk bırakmak için meydana gelen ilk grup DİSK ve Birleşik Metal-İş Sendikası oldu. Sendika yöneticileri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra Hak-İş ve Türk-İş'e bağlı gruplar meydana girdi. 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı yokuşunun başındaki anıta karanfil bırakan grup, sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü.

Bu yıl Maltepe Sahili'nde yapılan kutlamalara izin veriliyor.

Geniş güvenlik önlemleri

Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar İstiklal Caddesi'ne açılan tüm yollar ve sokaklarda da güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle kapatılan cadde ve sokaklarda polis ekipleri nöbet tutuyor. Ayrıca Taksim'e çıkan tüm yollarda ve kavşaklarda trafik ekipleri de hazır bekliyor.

Öte yandan, Şişli Ergenekon Caddesi'nde 10 kişilik, Feriköy Mezarlığı yanında da 6 kişilik grup sloganlar atarak meydana yürümek istedi. Polis ekipleri slogan atan kişileri uzaklaştırdı.

Şehit Muhtar Mahallesi Anaçeşmesi Sokak'taki bir binaya çıkan bazı kişiler buraya pankart astı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binaya girerek pankart asan iki kişiyi gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen şüpheliler, daha sonra polis merkezine götürüldü.