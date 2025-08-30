  1. Dünya Gazetesi
Taksim'de 30 Ağustos töreni: Cumhuriyet Anıtı'nda anlamlı buluşma

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul Taksim Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan da katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Taksim'de 30 Ağustos töreni: Cumhuriyet Anıtı'nda anlamlı buluşma - Resim : 1

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, 1.Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, pek çok askeri personel ve vatandaş katıldı.

Taksim'de 30 Ağustos töreni: Cumhuriyet Anıtı'nda anlamlı buluşma - Resim : 2

İstanbul Valisi Davut Gül’ün Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başlayan tören, 1.Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin bırakılmasıyla devam etti. Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA