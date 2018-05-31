Taksim'de 'Gezi' önlemi: Bazı yollar kapatıldı

31 Mayıs 2018

Gezi Parkı odaklı olayların 5. yılı sebebiyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı.

Polis ekipleri, 2013'te yaşanan olayların 5. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu kapsamda, Gezi Parkı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı da bariyerlerle çevrildi.

Park içindeki yürüyüş yolları kapatılmazken, yeşil alanlar tamamıyla demir bariyerlerle çevrildi.

Gezi Parkı'na vatandaşların giriş-çıkışlarına izin verilirken, parkın içinde bir TOMA ve iki midibüs hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri de park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Taksim Meydanı ve çevresinde saat 15.30’dan itibaren emniyet tedbirlerinin bitimine kadar bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı” duyuruldu.

Emniyet Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı.

Trafiğe kapatılacak yollar

* Zambak Sokak- Meşelik Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesi’ne verilmeyecek.

* Atıf Yılmaz Caddesi- Sadrı Alışık Sokak kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesi’ne verilmeyecek.

* Balo Sokak-Turnacı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesi’ne verilmeyecek.

* Yeniçarşı Caddesi- Hamalbaşı Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesi’ne verilmeyecek.

* Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi kesişimi trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesine verilmeyecek.

* Tünel Giriş trafiğe kapatılacak. Akım İstiklal Caddesi’ne verilmeyecek.

* Mete Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

* AKM önü Kavşaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

* Kazancı Yokuşundan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

* Osmanlı Sokaktan Sıraselviler Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

* Divan Kavşaktan Mete Caddesi istikametine akım verilmeyecek.

Alternatif yollar

* Tarlabaşı Bulvarı

* Gümüşsuyu Caddesi

* Kazancı Yokuşu İstikameti