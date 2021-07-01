Taksim'de İstanbul Sözleşmesi için toplanan kadınlara müdahale

Taksim Tünel'de toplanan kadınlar, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Kadın cinayetleri politiktir", "Kadınlar birlikte güçlü", "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları atarak Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, kadınların yürüyüşüne belli bir noktaya kadar izin verdi. Kurulan ilk barikatları geçen kadınlar, tekrar kurulan barikatların kaldırılmasını isteyince polis biber gazı müdahale etti. Kadınların eylemi bir süre daha devam etti.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshini protesto eden kadınlar, Karaköy Meydanı'nda okunan basın açıklamasından sonra dağıldı.