Taksim'deki yürüyüşe polis müdahale etti

İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesi Taksim Meydanı’nda ve çevresinde polisler tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı. Cihangir’de ve ara sokaklarda gruplar halinde bir araya gelip İstiklal Caddesi’nde çıkmak isteyenlere polis müdahale etti.

Müdahaleler sırasında gözaltılar oldu. Ağa Çırağı Sokağı’ndaki gözaltıları, çevredeki yurttaşlar tencere ve tavalarla ses çıkararak protesto etti. Polis, gözaltılar sırasında gazetecilere de müdahale ederek görüntü almalarını engelledi.

AFP’nin foto muhabiri Bülent Kılıç da gazetecilere müdahale edilmesine tepki gösterdiği sırada gözaltına alındı.

Öte yandan İslami Kulüpler Kolektifi ve Müdafaa-i İslam Hareketi, Onur Yürüyüşü öncesinde bugün saat 14:53’te Taksim Camii’nde toplanma çağrısı yaptı. Yürüyüşe karşı çıkan İslami Kulüpler Kolektifi ve Müdafaa-i İslam Hareketi üyeleriyle LGBTİ yurttaşlar karşı karşıya geldi.

Polis olaya müdahale ederken İslami Kulüpler Kolektifi ve Müdafaa-i İslam Hareketi’nden iki kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.