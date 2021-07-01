Taksitin azalması elektronikte talebi etkilemeyecek

Selenay YAĞCI



Karar ile televizyon alımlarında 3 bin 500 TL sınırı 5 bin TL’ye çıkarıldı. Televizyonda 5 bin bin TL’ye kadar olan alışverişlerde 12’den 9’a inen taksit, fiyatı 5 bin TL ve üzeri olan alışverişlerinde ise 4 taksit şeklinde uygulanmaya devam ediliyor.



Beyaz eşyada ise ise taksit sayısı 12’den 9’a indi. Sektör temsilcileri, karar ile satışların olumsuz etkilenmeceğini belirtti.

“Beyaz eşyada 12 taksit kullanımı yüksek değil”

Dünya'ya konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan taksit kararına ilişkin, “Teknolojinin hayatımızda ne kadar önemli bir ihtiyaç olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha gördük. Tüketicilere teknolojiye erişimde sağlanacak tüm avantajlar ve ödeme kolaylıkları ihtiyaçların karşılanması adına her geçen gün kritik hale geliyor. Bu noktada taksitli ödeme imkanı ve taksitlerin esnek olması da önemini koruyor. BDDK’nin taksite dair yeni düzenlemelerine baktığımızda, televizyonlarda kura bağlı fiyat artışları göz önüne alınarak fiyat sınırında bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Televizyon alımlarında 3 bin 500 TL olan sınır 5 bin TL’ye çıkarıldı. Beyaz eşyada ise taksit sayısı 12’den 9’a indi. Bu ürünler, ihtiyaç ürünleri olduğu ve taksitli alışveriş imkanı belirli oranlarda devam ettiği için talep daralmasına direkt bir etkisi olacağını öngörmüyoruz. Müşterilerimizin eğilimlerine baktığımızda beyaz eşyada 12 taksit kullanımı halihazırda çok yüksek değil. Ağırlıklı olarak tek çekim, 3 ve 6 aylık taksitle ödeme kullanılıyor. TV kategorisinde ise zaten sınırlamalar nedeniyle 4 takside kadar kullanımlar yoğunlaştı. Bu düzenleme, tüketicilerin talebinden ziyade ürün veya ödeme tercihlerine bir miktar etki edebilir. Biz müşterilerimize hem mağazalarımızdan hem de online kanallarımızdan iş ortağı olduğumuz bankalarla avantajlı tüketici kredisi imkanı da sağlıyoruz. Ürün kategorilerine göre farklı vade seçenekleri olmakla birlikte TV ve beyaz eşyada 36 aya varan vade seçenekleri bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

MediaMarkt Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş ise “Normalleşmeyle birlikte tüm alanlarda yoğunlaşacak alışverişleri baskılamak amacıyla taksit düzenlemesinin ele alındığını görüyoruz. Taksit sayılarının azalmasıyla oluşan dezavantajı aşmak için, sektördeki bayi ve üreticilerin; durağan geçen ve şu anda hareketlenen yüksek sezonda daha rekabetçi fiyatlar sunacaklarını bekliyoruz. Ödeme seçeneklerinin kısa vadede pazarı küçültmeyeceği, orta vadede ise fiyat-performans ürünlerine talebin artacağını öngörüyoruz. Müşteriye vaat ettiğimiz deneyimi - uzman ekiplerimizle ihtiyaçlarına en uygun ürünü sunarak 9 taksitle ödeme avantajıyla pazar payımızı arttırmaya devam edeceğiz” dedi.