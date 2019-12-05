Talat Ağabeyimizi kaybettik

05 Aralık 2019

Gazetemizin önceki Yurt Haberleri Servisi Şefi ve DÜNYAONLINE Yayın Yönetmeni Ferhat Polat’ın babası, kıymetli gazeteci Talat Polat'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Bir süredir yoğun bakım tedavisi gören Polat, bugün öğleden sonra hayatını kaybetti.

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve tüm dostlarına baş sağlığı dileriz…

Talat Polat, 18 Ekim 1945 Diyarbakır Lice doğumlu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Yüksek Okulu mezunu. (1973-1974) Aynı dönem Diyarbakır merkezli Mücadele Gazetesi Yazı İşleri Müdürü. Ağustos 1974'te muhabir olarak başladığı Hürriyet Haber Ajansı'ında bir yıl sonra Güneydoğu Temsilciliği'ne atandı ve bu görevi 28 Ağustos 1987 tarihine kadar sürdürdü. 1978-1988 yıllara arasında 10 yıl Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı yaptı. 10 ay Güneş Gazetesi'nin Güneydoğu Şefliği görevinde bulunduktan sonra 1989 başında dönemin Günaydın Gazetesi Yurt Haberler Müdürlüğü'ne atandı. Burada da 6 yıl çalıştıktan sonra Dünya Ekonomi Politika Gazetesi'ne Yurt Haberler Şefliği görevine atandı ve buradan emekli oldu. Polat, biri, meslek yaşamında tanık olduğu önemli olayların perde arkasını aktardığı "Güneydoğu'da Sancılı Yıllar" başlıklı kitap olmak üzere üç kitabını tamamlamaya çalışıyordu. Sürekli basın kartı sahibi Polat evli, üç evlat sahibi.