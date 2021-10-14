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Taliban heyeti Türkiye'de

Taliban heyeti temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye’de temaslarda bulunacak.

Muttaki ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi. Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

 

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