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Taliban heyeti Türkiye'ye geliyor

Taliban heyetinin temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara'ya geleceği duyuruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Türkiye’de temaslarda bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı.

Türkiye’ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.

Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.

 

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