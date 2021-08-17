Taliban: Kimse sizin peşinize düşmeyecek, söz veriyoruz

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'daki yeni dönemle ilgili ilk açıklamalarını yaptı. Sözcü, "Afganistan'ın artık bir savaş alanı olmamasını sağlamak istiyoruz. Bize karşı savaşan herkesi affettik. Düşmanlıklar son bulmalı." dedi.

Sözlerine 'Afganistan'ı zafer için kutlayarak' başlayan Taliban Sözcüsü, başta ABD olmak üzere Afganistan topraklarını kimseye karşı kullandırmayacaklarını söyledi. Sözcü, ABD veya uluslararası toplumdan kimseye zarar verilmeyeceğini açıkladı.

Kadınlar okula gidecek hastanelerde çalışacak

"İslam Emirliği kimseye kin beslemiyor. Hiçbir iç veya dış düşman istemiyoruz. Başta ABD olmak üzere Afganistan topraklarını kimseye karşı kullandırmayacağız." diye konuşan Mücahid kadınların okula gidebileceğini, okullarda ve hastanelerde çalışabileceğini açıkladı.

Yumuşak bir geçiş süreci planladıklarını belirten Taliban Sözcüsü "Havaalanındakiler eve dönmeli, onları afedeceğiz. Kimse sizin peşinize düşmeyecek, söz veriyoruz." diye konuştu.

Afganistan'da Kabil'e süpriz bir şekilde çatışma yaşanmadan giren ve elini kolunu sallayarak idari yapıları tek tek teslim alan Taliban, Kabil'e giriş gerekçelerini de şöyle açıkladı:

Taliban yönetimi devralırken 'beceriksiz' hükümeti suçladı

"Planımız, geçiş sürecinin yumuşak bir şekilde tamamlanması için Kabil'in dışında durmaktı. Fakat ne yazık ki önceki hükümet o kadar beceriksizdi ki, güvenlik güçleri güvenliği sağlamak için hiçbir şey yapamadı. Bizim bir şey yapmamız gerekiyordu. Halkın güvenliğini sağlamak için Kabil'e girmemiz gerekiyordu."

Ülkede kadınların hayatlarından endişe duyduğu ve öne çıkan sanatçı ve aydın kadınların ülkeden kaçmak zorunda kaldığı Afganistan'da kadınların durumu ile ilgili olarak ise Taliban, 'şeriat'ı gösterdi ve "İslam Emirliği kadınların haklarına şeriat çerçevesinde bağlıdır. Bizim kadınlarımız Müslümandır. Onlar da şeriat çerçevesinde yaşamaktan mutlu olacaklardır." açıklamasında bulundu.