'Taliban, Türkiye'yi ülkede varlığını genişletmemesi konusunda uyardı'

Taliban’dan Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ülkede kalacağı konuşulan Türkiye’ye uyarı geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, örgütten yapılan açıklamada, "Karar yanlış, egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüzün ihlali ve ulusal çıkarlarımıza aykırı" denilirken, böyle bir kararın ‘menfur’ sayılacağı belirtildi.

Ülkede hiçbir zaman muharip görevde bulunmayan Türkiye, Batı güçleri çekilirken, Afganistan'daki diplomatik misyonların çalışmaya devam edebilmesi için hayati önemde olduğu ifade edilen Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma teklifinde bulunmuştu. Ancak ülkenin ana kapısı sayılan havalimanının güvenliğinin nasıl sağlanacağına dair henüz tam olarak anlaşmaya varılmış değil.

Dün ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Havaalanında güvenliğin nasıl olacağı konusunda Türklerle hala görüşme halindeyiz, bu çabaya öncülük etmeye istekli oldukları için onlara minnettarız." açıklaması yaparken Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde görevli Rus diplomatların Özbekistan’a tahliye edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bugün yaptığı açıklamada, "Afganistan'ın siyasi, sosyal yapısı ile içinde bulunduğu genel durumu da dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç başladı, görüşmeler devam ediyor. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir. Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunu bütün ülkeler de söylüyor. Havalimanı çalışmadığı takdirde ülkeler oradaki diplomatik misyonlarını çekmek durumunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Ülke kimin kontrolünde?

Afganistan'da saldırılarını yoğunlaştıran Taliban'ın alan hakimiyeti hızla genişlerken, hükümet güçleri ilçelerin yaklaşık yüzde 20'sinde tam kontrolü elinde tutuyor.

Taliban, ülkenin yüzde 80'inin üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

BM verilerine göre, Taliban kent merkezleri dışarıda tutulduğunda dahi ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

İl merkezleri devlette, ilçeler Taliban'a geçiyor

AA'nin edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban, kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 245 olduğunu savunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi tamamen devlet kontrolünde bulunuyor.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında çekişme sürüyor. 407 ilçenin 190 kadarında çatışmalar devam ediyor. Hükümet güçleri bu ilçelerin yaklaşık 45'ini bazı beldelerle birlikte halen kontrolünde bulunduruyor.