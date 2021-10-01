'Taliban'la görüşüp Esad ile görüşmemenin hiçbir karşılığı yok'

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı bir televizyon programında Suriye meselesini değerlendirdi.

Suriye sorununun çözümü için, Suriye'deki hükümetle görüşmenin haricinde bir yol olmadığını belirten Baş, şunları söyledi:

"Şimdi biz New York'ta bir BM toplantısı gördük. Toplantıda Suriye'yi temsilen kim konuştu? Beşar Esad'ın dışişleri bakanı veya sözcüsü konuştu. Dolayısıyla bütün devletler tarafından tanınan bir hükümetten bahsediyoruz. Biz ise Esad ile görüşemiyoruz. Niye? Zamanında gaza geldik, ağza alınmayacak laflar söyledik hükümet olarak ve dolayısıyla bugün görüşemiyoruz. Elbette Esad ile görüşeceğiz. Bu mesele başka türlü çözülmez. Görüşemiyorlar mı? Bana yetki versinler ben gidip görüşeyim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nden herhangi biri gitsin Esad’la görüşür. Şimdi şöyle de bir problem var. Bugün Esad hükümetimize güvenmiyor, çünkü diyor ki 'Yahu biz sizinle oturduk, kalktık, yedik, içtik... Bunların hiç mi hatırı yoktu da bu kadar düşmanlık oldu.'

Bu meselenin çözümü oradaki hükümet ile görüşmenin haricinde hiçbir şekilde sağlanamaz. Suriye konusunu Rusya ile görüşüyoruz. Rusya'yı aracı yapıyoruz. Benim Suriye ile bir savaşım mı var ki aracıya ihtiyacım olsun. ‘Taliban ile görüşebiliriz’ diyen hükümetin Esad ile görüşmemesinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir karşılığı yoktur. Bunu milletimiz bilsin. Bir parti genel başkanı olarak şunu söyleyeyim, örgütlere, ‘Silahını bırak, git hükümetinle anlaş.’ derim.

Ekonomimiz batar metaforundan şöyle yürüyelim; elbette ekonomileri batar. Bunu söyleyen insanların ekonomileri esasında bir inşaat ekonomisine dayanıyor. Burada ne lazım? Kâr edebilmeniz için ucuz işçi lazım. Bunların ucuz işçi kaynakları bu insanlar. O yüzden Suriyeliler giderse bunların ekonomisi batar ama bizim ekonomimize bir şey olmaz. Zaten bizim ekonomimiz batık vaziyette. Türk milleti genel olarak batık bir ekonomiye sahibiz. Hani 'Ben kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir adamım' derler ya. Biz millet olarak bu noktadayız.”