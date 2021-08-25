Talim Terbiye Kurulu üyeleri tamamen değişti

ANKARA (DÜNYA)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un istifa etmesi ve yerine Mahmut Özer’in atanmasının ardından, Bakanlık üst düzey yönetimindeki değişiklik sürüyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararı ile Talim Terbiye Kurulu başkan ve üyeleri değiştirildi.

Buna göre Talim Terbiye Kurulu üyeleri; Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof.Dr. Bahri Ata görevden alındılar.



Talim Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof.Dr. Cihad Demirli, Üyeliklerine; Prof.Dr. Mehmet Karataş, Prof.Dr. Mehmet Gündüz, Prof.Dr. Bülent Dilmaç, Doç.Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı.

Diğer atama kararlarına göre Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof.Dr. Şeref Kalaycı atandı.