Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 16'ya indirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"TCMB Başkanı; 'Faiz, enflasyonun üstünde olacak' diye işe başladı, enflasyon faizi geçince, oyun içinde kural değiştirdi. 'Enflasyonun aslına değil çekirdeğine bakacağım' dedi. Bugün bir kere daha oyun içinde kural değiştirdi. Faizi çekirdeğin de altına düşürdü.

Merkez Bankalarının sermayesi güvendir. Oyun içinde kural değiştiren Banka'ya güvenilmez. Herkes faiz indiriminin rasyonel bir gerekçeyle değil talimatla olduğunu görür. Talimatla indirilen faiz önce paramızı pul eder. Sonra yeni bir başkan gelir faizi misliyle artırmak zorunda kalır."

Öztrak, TCMB'nin faiz kararının hemen ardından da ilk olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Enflasyon artıyor. TL benzerleri içinde en çok değer kaybeden para birimi. Yine benzerler içinde en yüksek CDS bizde. Buna rağmen TCMB ardı ardına faiz indiriyor. Ortada güven veren bir program yok. Bu, talimatla faiz indirildiği izlenimini artırıyor. Döviz kurunu şaha kaldırıyor."