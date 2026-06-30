Tam Güneş tutulması ne zaman? Nerelerden izlenecek, Türkiye'den görünecek mi?

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Güneş tutulması için bekleyiş devam ediyor. Milyonlar bu tarihi doğa olayına şahitlik etmek için sabırsızlanıyor. Günler ilerledikçe "Tam Güneş tutulması ne zaman" sorusu hızlanıyor.

Tam Güneş tutulması ne zaman?

Takvime göre bir sonraki Güneş tutulması 12 Ağustos'ta gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenecek.

Ülkemizde maalesef Güneş tutulması görülmeyecek.