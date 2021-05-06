Tam kapanma açıklaması: Uzatma gündemimizde yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, NTV'nin canlı yayınında gündemle ilgili soruları yanıtladı.

Oktay, tam kapanma ile ilgili, "Verileri görürüz değerlendiririz ama şu anda bir uzatma gündemimizde yok." açıklaması yaptı.

Kapanma sürecinin net ve şeffaf yürtüldüğünü söyleyen Oktay, "Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler." ifadelerini kullandı.

Oktay, pandemi desteklerinin yetersiz olduğu eleştirileri konusunda:

"Esnafa yaptığımız hibe ödemeleri var. KDV indirimleri var. Stopaj indirimleri var. Çok farklı kısa çalışma ödeneklerimiz var. İşten fesih hakkının kaldırılması var. Böyle bir dönemde kimse çalışanını işten çıkaramaz. 130 milyara yakın kredi ertelemeleri var. Herhalde bunları destekten görmüyorlar." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa çalışması için ise Oktay şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli çalışmalarını ilan ettiler. Cumhurbaşkanlığı sistemini daha da güçlendirecek bir modeli ifade ediyorlar. Bizim de çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmanın olması kıymetlidir. Diğer siyasi partilerden de aynı çalışmayı yapmalarını bekleriz. Bu Türkiye'nin gelecğei için çok ciddi bir katkıdır. Bunu olgunlaştırıp milletin huzuruna çıkarmamız lazım."