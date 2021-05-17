Tam kapanma sona erdi, trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesi ve "kademeli normalleşme" döneminin başlamasıyla trafik yoğunluğu da arttı.

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama bu sabah itibariyle sona erdi. "Kademeli normalleşme" sürecinin başlamasıyla da kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde sıkışıklık yaşanırken, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun her iki yakadaki çeşitli noktalarında yoğunluk yaşandığı görüldü.

17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda da "tam kapanma" dönemine oranla kalabalık oluşturdu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 40 olarak ölçüldü.

Asya'dan Avrupa'ya geçişler başladı

Tam kapanma sürecinin ardından Asya kıtasından Avrupa'ya dönüş için Çanakkale'den feribotla geçişler başladı.

Tam kapanma öncesi yurdun farklı bölgelerine gitmek için Çanakkale Boğazı'nı kullanan vatandaşlar, kapanmanın sona erdiği ilk saatlerde eve dönüş yolculuğuna başladı. Vatandaşlar araçlarıyla, Çanakkale, Eceabat ve Lapseki iskelelerinde feribota binmek için sıraya girdi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle seferlerini saatsiz olarak gerçekleştirecek.

Feribotlar vatandaşların mağdur olmaması için doldur boşalt yöntemiyle çalışacak.