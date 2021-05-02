Tam kapanmada 2 milyon kişiye çalışma muafiyet izni verildi
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde 2 milyon 52 bin kişi çalışma muafiyet izni verildiğini açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı, bugün itibariyle tam kapanma sürecinde çalışma izni belgesi düzenlenen kişi sayısını 2 milyon olarak açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan duyuru şöyle;
"Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir."