“Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası 2022'de gelecek”

09 Haziran 2020

ANKARA (DÜNYA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada devlet destekli “Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası” sisteminin getirileceğini ve 2022'de devreye gireceğini açıkladı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası “kıdem tazminatı fonu” kurulması yönündeki tartışmalarda gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, “Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile ilave emeklilik desteği alınabilmesini sağlayacağız. Çalışanlarımız emeklilikte daha rahat edecek. Bunun için de devlet elini taşın altına koyacak. Türkiye'nin istihdam kalkanını sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. Tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız” ifadesini kullandı.

Önlemler Ocak-2019'dan itibaren geçerli olacak, amaç: salgın öncesi istihdam seviyesinin üstüne çıkmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıntıları Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacağını duyurduğu yeni istihdam önlemlerinin başlıklarını açıkladı. Önlemlerin güçlü bir istihdama dönüş sağlamasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, desteklerin kapsamının 2019 Ocak – Nisan 2020 olarak belirlendiğini böylece, kur dalgalanmaları döneminin de kapsanarak, alınacak önlemlerle istihdamın salgın öncesi seviyelerine ulaşmasını amaçladıklarını kaydetti.

Erdoğan, “Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi kapsamlı bir önlemi devreye aldık. Dışarıdan hiç yardım almadan, uluslarası kuruluşların desteğini kabul etmeden ihtiyaç duyulan yardımları yaptık. Konutta en düşük maliyet ve en kolay ödemeleri içeren bir finansman desteğini milletimizin kullanımına sunduk. Otomotiv ve turizmde de finasman imkanları sağladık. Gerek İstikrar Kalkanı, gerek normalleşme dönemi destekleriyle aldığımız önlemler Türkiye'nin ne kadar sağlam oludğunu gösterdi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi bu kazanımları istihdamda gerçekleştireceğimiz sıçrama ile taçlandıracağız” diyerek istihdam paketinin başlıklarını sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan başlıklar şöyle;

-Kısa çalışmaya veya ücretsiz izine çıkaran işverenlere normalleşme desteği verilecek.

-İlave istihdama teşvik sağlanacak.

-Özellikle gençlerin yararlanabilmesi için kısmi ya da esnek çalışmada değişiklikler yapılacak. İşgücü piyasasının daha verimli olması amaçlanıyor.

-Genç istihdamı için 25 yaş altı istihdamını desteklenecek. Burada gençlerin çalışma içinde becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

-25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamına destek verilecek.

Gıda fiyatlarına müdahale



Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların temel harcamalarını oluşturan ekonomik alanlarda aşırı fiyatlara izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan bu kapsamda gıda fiyatları artışını dizginleyecek önlemler alınacağını açıkladı.



Erdoğan kur dalgalanmalarının mal fiyatlarına etkisinin de önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, enflasyonun kademeli olarak 2020'de yüzde 8,5, 2021'de yüzde 6 ve 2022'de yüzde 5'in altına indirileceğini belirtti.