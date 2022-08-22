Tanju Özcan kararına erteleme

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar çıkmadı.

Kurul, dosyadaki bazı eksiklikleri gerekçe göstererek toplantıyı 26 Eylül'e erteledi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, Meclis toplantısında AK Partili kadın üyeye “el kol hareketi yapma ben evliyim” derken, bu sözlerine tepki göstermek için eylem yapan kadın örgütlerine de dans ederek karşılık vermesi üzerine kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Özcan, Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklamaları nedeniyle de tepki çekmişti.