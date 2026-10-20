Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kurban olayı kapsamında ise her mağdur için verilen 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezaları ertelendi.
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Bolu Belediyesi’ne yönelik "irtikap" davasında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, marketler olayıyla ilgili 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kurban olayı kapsamında ise 34 mağdur yönünden Tanju Özcan hakkında her mağdur için 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında verilen hapis cezası ertelendi.
Dolandırıcılık suçundan ise Özcan beraat etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA