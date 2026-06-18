Tanju Özcan'a "cinsel saldırı" iddiasıyla bir tutuklama daha

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Bolu Belediyesi'ne yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Tanju Özcan bu kez de "cinsel saldırı" iddiasıyla yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklandı.

Özcan'ın müşteki-sanık olarak yargılandığı Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç., Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Özcan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunma" suçlamasıyla Özcan hakkında tutuklama kararı verildi. Dosyayı inceleyen nöbetçi sulh ceza hakimliği Özcan'ın şoförü S.Ç'nin de tutuklanmasına hükmetti.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen "şantaj" davasında müşteki konumundaki Ö.Ç'nin, eski erkek arkadaşı M.E.A. ile birlikte Tanju Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç. hakkında şikâyette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Özcan hakkında 4 Nisan'da bu kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla da ikinci bir tutuklama kararı verilmişti.