"Tank palet fabrikasının satışı söz konusu değil"

10 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuştu.

Konuşmasında, "Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar." dedi.

Erdoğan, "Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir." şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetimize en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık." diyen Erdoğan, "Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi, tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, kendi topraklarına döndü." şeklinde konuştu.

"Sürekli olarak Osmanlı'ya hakareti ve aşağılamayı bir siyaset tarzı haline getirmek ya cehalettir ya gaflettir ya da art niyettir." diyen Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün Afrika'nın derinliklerinden Balkanların uçlarına kadar Osmanlı coğrafyasının neresine giderseniz gidin, derin bir muhabbetle karşılanıyorsanız, ortada sıkı sıkıya sahiplenilecek bir miras var demektir."

Erdoğan, Osmanlı'nın silah sanayisinin olmadığı iddiasının koskoca bir yalan olduğunu belirterek, "Bunların ne tarihle ne geçmişini araştırmakla alakası var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki tank palet fabrikasının satımının söz konusu olmadığını söyledi.

"Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en üst ligine çıkartmakta kararlıyız." diyen Erdoğan, "Atatürk'ü anlamak da anmak da böyle olur, lafla değil." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA