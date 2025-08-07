Tanker çarptı iddiası gündemde! Kayıp İş Adamı Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3. gününde sürüyor

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan yatın sahibi olan ünlü iş adamı Halit Yukay’ı arama çalışmaları üçüncü gününde de aralıksız sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, denizin durulmasıyla birlikte çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ekipler, hem havadan tarama yapıyor hem de dalgıç timleri ile deniz altını inceliyor.

Vali Ustaoğlu: 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi, 6 yüzer unsur sahada

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Ağustos 2025 tarihinde yaşanan kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının detaylarını paylaştı. Vali Ustaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Marmara Adası açıklarında meydana gelen tekne kazasında kaybolan Halit Yukay isimli şahsı arama çalışması, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 2 dalış timi ve 6 yüzer unsur ile devam etmektedir.”

Sosyal medyada tanker çarpması iddiaları gündemde

Yatın parçalanmış halde bulunmasının ardından sosyal medyada olayın nedenine dair çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Bazı denizcilik kaynakları, kazanın meydana geldiği bölgenin yoğun tanker trafiğine sahip olduğunu vurgulayarak, bu tür bir yıkımın ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpması sonucu meydana gelebileceğini savundu.

Henüz bu iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yat parçalanmış halde bulunmuştu

Olayın merkezinde bulunan yat, 4 Ağustos günü Marmara Denizi’nde parçalanmış şekilde tespit edilmiş, ancak sahibi Halit Yukay’a ulaşılamamıştı.