Tanklar sınırı geçti, ÖSO karadan operasyona başladı
Türk tanklarının dün Suriye tarafına geçmesi sonrası, Zeytin Dalı Harekatına destek veren ÖSO güçleri bu sabah Afrin'e kara harekatını başlattı. Operasyonun başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyulmaya başlandı.
TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak tanklar, gece yarısı Kilis'ten Suriye'ye geçti. Bu sabah Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu da (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı kara operasyon başlattı.
ÖSO'nun operasyonu başlatmasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyuluyor. ÖSO birlikleri sınırdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye başlarken, sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi. Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.
Öte yandan, bordo berelilerin ÖSO birliklerine destek verdiği ve onlarla birlikte ilerlediği belirtiliyor.
TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.
Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.
Zeytin Dalı Harekatı'ndan kareler
Suriye'den Kilis'e 4 roket atıldı
Operasyon piyasalara nasıl yansıyacak?
TSK, en net görüntüyü yayımladı
Kaynak: AA