Tanyeli Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı

Ortakent Mahallesi'ndeki Kerem Aydınlar Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Tanyeli'nin ailesi, yakınları, sanatçı arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Sevenleri yalnız bırakmadı

Törene katılan sanatçı Işın Karaca, gazetecilere, çok üzgün olduğunu belirterek, "Kendisi yaşama çok bağlı bir insandı. İnsan böyle bir şey karşısında söyleyecek çok kelime bulamıyor. Ona son görev için buradayız." dedi.

Oyuncu ve sunucu Seray Sever de "Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok değerli ve özel bir insandı. Bana 'cennet gözlüm' diyordu. Herkese bir desteği olmuştur. Herkesin kötü anında hep yanındaydı." ifadesini kullandı.

Cenaze namazını kıldıran imam Yüksel Kılınçarslan, törende, Tanyeli'nin Bodrum'a her geldiğinde Tepecik Camisi'ne geldiğini ve camide namaz kıldığını belirterek, kendisine son görevi yerine getirmek için cenaze namazını kıldırdığını söyledi.

Tanyeli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törende yakınları ve arkadaşlarının oldukça üzgün oldukları gözlendi.

Tanyeli, tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede 17 Mart'ta yaşamını yitirmiş, vasiyeti üzerine cenazesinin Bodrum ilçesindeki Ortakent Mezarlığı'nda defnedilmesine karar verilmişti.