Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit

Dolandırıcılık olayları artarken, mülk sahiplerinin kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, başkalarına ait tapuları satış, ipotek veya devir işlemleriyle ele geçirebiliyor.

Dolandırıcıların ağına düşmemek için hazırlanan uygulamayla artık e-Devlet üzerinden tapu bilgileri kilitlenerek gizlenecek. "İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi" adı verilen uygulamayla taşınmazlar üzerinde tapu sahibinin izni olmadan hiçbir işlem yapılamıyor.

Tapu kilitleme işleminden sonra işlem yapılamıyor

Vatandaşlara tapularını güvence altına almayı tavsiye eden Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, iki aşamalı doğrulama sistemini de hatırlatarak yeni uygulama iilişkin şöyle konuştu:

"Yapılan işlemler neticesinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, sahte vekaletle işlem yapılamaması için yeni bir sistemle birlikte e-Devlet üzerinden web tapu girişi yapılacak. Arama butonunda tapu güvenliği kilidi tıklanacak, ondan sonraki aşamada web tapu güvenlik başvuru sistemi tıklandıktan sonra vatandaşın üzerinde bulunan taşınmazların dökümanı gelecek. Hangi taşınmazı kilitlemek istiyor ise o malın üzerine tıkladığı zaman kilitleme işlemi gerçekleşmiş olacak.

İşlem yapıldığında sms gönderiliyor

Bu kilitleme işleminden sonra vatandaş kaldırmadığı sürece ne web tapuda, ne noterde, ne tapu müdürlüklerinde hiçbir işlem yapılamayacak. Noterden yapılan vekaletnamelerde de sıkıntı yaşanıyordu. Yeni sistemde tapudaki bu problemlerin büyük bir çoğunluğu ortadan kalkmış oldu. İkili doğrulamayla vatandaş sisteme girebiliyor. Tapuda adına bilgisi dışında yapılan herhangi bir işlem varsa, oraya vermiş olduğu telefon numarasına ‘adınıza kayıtlı şu gayrimenkulde işlem yapılmaktadır' mesajı geliyor. Vatandaş da eğer işlem kendisine ait değilse hemen tapu müdürlükleriyle irtibata geçiyor. Yanlış yapılacak işlemlerin önüne geçilmiş oluyor."

Sahte işlemlerin önüne geçilecek

Yaşlı vatandaşların çoğunun e-Devlet kapısını kullanmadığına dikkat çeken Altınay, "İşlemi yapamayacak durumda olan vatandaşlarımızın mutlaka bir gayrimenkul uzmanına danışarak hareket etmeleri gerekmekte. Web tapu kilitleme işleminin faydasını göreceğiz. Yapılacak herhangi bir sahte işlem varsa bunların önüne geçilmiş olacak. Hem vatandaşlarımız, hem de tapu müdürlükleri açısından oldukça önemli" şeklinde konuştu.

Uygulamayla kendi adına bulunan tapu bilgilerini dolandırıcılara karşı koruyacağını söyleyen Hasan Hüseyin Yetiş, "Yeni uygulamadan çok memnunum. Herkesin yapmasını tavsiye ederim. Uygulamayı annemlere de yapmayı düşünüyorum" dedi.