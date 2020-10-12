Tapu ve Kadastro personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor?

12 Ekim 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ilana göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak. KPSSP93 puanları ile başvurulacak Tapu ve Kadastro personel alımı ile 87 personel belirlenen il/ilçelerde istihdam edilecek.

Tapu ve Kadastro personel alımı ile göreve başlayan personeller sözleşmeli tekniker ve sözleşmeli büro personeli olarak hizmet verecek.

Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu, Tapu ve Kadastro/Tapu Kadastro ön lisans programlarından mezun olan adaylar KPSSP93 puanları ile sözleşmeli tekniker pozisyonlarına başvurabilecek. Sözleşmeli büro personeli başvurusunda bulunacak adayların ise Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama ön lisans programlarından mezun olmuş olmaları gerekiyor.

12-19 Ekim 2020 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) başvuruları yapılacak alımlar için istenilen belgelerin elektronik ortama aktarılması gerekiyor.

Tapu ve Kadastro personel alımı başvurularının ardından adaylar KPSS puanı esas alınarak sıralanacak ve bu sıralamaya en yüksek puan alan adaydan başlanacak. Bu süreçte ilan edilen boş kadro sayısı ladar asil, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecek.

Tapu ve Kadastro personel alımı başvuru sırasında adayların diploma veya mezuniyet belgelerinin fotokopisini, KPSS sonuç belgesini ve fotoğraflarını dijital ortama aktarmaları gerekiyor.

Yapılacak alımlar sonucunda adaylar Adana, Erzurum, Antalya, Trabzon, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, İzmir, Samsun, Sivas, Şanlıurfa kentlerinde istihdam edilecek.