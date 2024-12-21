Tapuda yapay zeka dönemi: 96 müdürlükte işlem robotları kullanılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlükleri'nde yapay zeka dönemini başlatan düğmeye bastı.

Ayrı ayrı sanal makinelere bağlı çalışan robotlar, 96 tapu müdürlüğünde hizmet veriyor. Yoğunluğu fazla tapu müdürlüklerinde bazı işlemlerin insan eli değmeden sanal zeka ile hazırlanarak ilgili müdürlük personeline havale edilmesini sağlayan yazılımsal işlem robotlarının kullanımına başlandı.

Robotların çalışma sistemi

Web Tapu'da oluşturulan ve robotların kabiliyetindeki işlemlerin başvuruları, servisler aracılığıyla robot kullanıcısına gönderiliyor. Robotlar, TAKBİS ara yüzünde işlemleri hazırladıktan sonra gerekli açıklamaları yazarak yine servisler aracılığıyla başvuruları otomatik havale havuzuna iletiyor. Bu başvurular da havale havuzundan müdürlük personeline dağıtılarak, işlemlerin hazırlanması sağlanıyor.