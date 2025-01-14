Tapuda yapay zeka uygulamaları ülke genelinde artıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün pilot bölge olarak seçtiği Edirne'de tapuda yapay zeka uygulaması 3 yılın sonunda iş yükünün azaltılmasına ciddi anlamda katkı sağlayınca, Genel Müdürlük 2023'te başka tapu müdürlüklerinde de aynı sistemi devreye aldı.

Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir, Müdürlüğün teknolojiyi en iyi kullanan kamu kurumu olarak ödüllendirilmesinin, teşkilatın teknolojik farkındalık ve yatkınlığının en üst düzeyde olduğunu gösterdiğini ifade etti ve ekledi: "Bu kapsamda, güzel ülkemizin güzel insanlarına, en kaliteli hizmeti sunabilmek için, yurt genelinde ve işlem hacmi yüksek olan 100 tapu müdürlüğünde pilot uygulama çalışmalarına başlanılmıştır. Uygulamanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar titizlikle devam etmektedir."

7 gün 24 saat başvuru

Vatandaşların her türlü tapu işlem başvurusunun Web-Tapu Portal üzerinden alındığını anımsatan Akdemir, "Sorunsuz bir şekilde ve 7 gün 24 saat esasına dayanan bir iş disipliniyle çalışan, tüm ihtiyaçları giderebilecek ölçüde hizmet sunan yapay zeka destekli robotik uygulamanın yurt genelinde yaygınlaştırılması yönünde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İşlem hızında dikkat çekici artış

Web Tapu'da oluşturulan ve robotların kabiliyetine uygun işlemlerin başvuruları, servisler aracılığıyla robot kullanıcısına gönderiliyor. Robotlar, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi ara yüzünde işlemleri hazırladıktan sonra gerekli açıklamaları yazarak yine servisler aracılığıyla başvuruları otomatik havale havuzuna iletiyor. Bu başvurular da havale havuzundan müdürlük personeline dağıtılarak işlemlerin hazırlanması sağlanıyor.