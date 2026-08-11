Taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin hakkında karar çıktı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ultrAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri Muzaffer Şirin hakkında, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verildi.

Yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu ultrAslan’ın tribün lideri olarak bilinen ve kamuoyunda "Sebahattin Şirin" ismiyle tanınan Muzaffer Şirin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Şirin, "ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla ev hapsi ve yurtdışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme tarafından Şirin hakkında ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararı verildi.

Soruşturma

Başsavcılığın Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında "UltraAslan taraftar grubu lideri Sebahattin Şirin" olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında, 6222 sayılı Kanun'un 14 ve 15. maddelerinde düzenlenen "spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlar" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Şirin, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.