Taraftarları taşıyan midibüs devrildi: 18 taraftar yaralandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, maçtan dönen taraftarları taşıyan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 BR 029 plakalı yolcu midibüsü, ilçeye bağlı Güneş köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 18 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Araçtakilerin, Ankara’da oynanan Çorluspor 1947-Malatya Yeşilyurtspor maçından Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan taraftarlar olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
