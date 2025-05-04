Telefon ve internet tarifeleri artık e-Devlet’te karşılaştırılabilecek. BTK’nın yeni hizmetiyle vatandaşlar, mobil ve sabit tarifeleri tek platformdan ücret, hız, cayma bedeli gibi kriterlerle inceleyebilecek.

Şimdi kıyaslama yapmak isteyen binlerce kişi "Tarife karşılaştırma nasıl yapılır?" diye soruyor. İte konuya dair bilgiler...

Telefon ve internet tarifeleri kıyasama nasıl yapılır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların telefon ve internet tarifelerini kolayca karşılaştırabileceği yeni bir hizmetin e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından geliştirilen sistem sayesinde, Türkiye’de en fazla aboneye sahip 13 işletmecinin sunduğu mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platformda kıyaslanabiliyor.

Vatandaşlar artık ücret, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak kendilerine en uygun tarifeyi seçebilecek. Böylece ayrı ayrı siteleri dolaşmaya gerek kalmadan tüm kampanya ve fiyat seçenekleri e-Devlet üzerinden görülebilecek.

Yeni hizmetin sektördeki rekabeti artırarak işletmecileri daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmaya teşvik edeceğini belirten Uraloğlu, projenin Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi’nde “Bilgiye Erişim” kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildiğini de duyurdu.

Tarife karşılaştırma hizmetine e-Devlet’te https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma adresinden ulaşılabiliyor.

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