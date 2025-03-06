Tarih belli oldu! Arap Birliği Zirvesi Bağdat’ta düzenlenecek
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap Birliği Zirvesi'nin 17 Mayıs’ta Bağdat’ta yapılacağını duyurdu. Zirvede, Arap dünyasını ilgilendiren önemli konular ele alınacak ve geniş çaplı üst düzey katılım bekleniyor. Irak, Arap Zirvesi'ne en son 2012 yılında ev sahipliği yapmıştı.
AA
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Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Arap Birliği Zirvesi’nin 17 Mayıs'ta Bağdat'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
En son 29 Mart 2012’de yapılmıştı
Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre Hüseyin, zirvede Arap halkını ilgilendiren önemli konuların ele alınacağını ve üst düzey katılımın beklendiğini belirtti. Arap Birliği Zirvesi, Irak’ta en son 29 Mart 2012’de yapılmıştı.