TARİH BELLİ OLDU! YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? İşte kılavuz...

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YKS tercihlerinde istediği başarıyı elde edemeyen on binlerce kişi ikinci fırsat olan YKS ek tercihlerine odaklanmış durumda... Günler ilerliyor ve tarih araştırması hız kesmiyor. Peki, YKS ek tercih başladı mı, ne zaman başlayacak?

2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

16 Eylül 2026 Çarşamba günü ÖSYM'den konuya ilişkin açıklama geldi. Son dakika duyurusunda "Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir" denildi.

ÖSYM ayrıca "2026-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2026-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır" diye belirtti.



2026-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu (Ön Bilgi) için tıklayınız