Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu nasıl? Gazeteci Fatih Altaylı açıkladı

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı geçen günlerde katıldığı televizyon programında fenalaşmış, apar topar yayından ayrıldı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında, Ortaylı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Altaylı, Ortaylı'nın hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Fatih Altaylı'nın açıklaması şöyle:

* İlber Hoca'nın hem yaşından kaynaklanan hem şekerden, şundan bundan kaynaklanan bazı rahatsızlıkları vardı. Bacağında bir yara vardı, o yara biraz mikrop kapmış ve o, onun mikrop kapması zaten zorlanan, vücutta bazı şöyle, komplikasyonlara sebep olmuş. Çok önemli değil ama önemsiz de denemez. O yüzden İlber Hoca hastanede.

* Doktorlardan da rica ettik, 'Biraz tutun' diye. Çünkü, kaçıyor hastaneden biliyorsunuz. Daha önce de birkaç kez yaşadık. O yüzden şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor ama çok şükür sağlığı, gayet iyi.