Tarihçi-yazar Uğurluel'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Terör örgütü FETÖ/PDY’ye üyelik suçlamasıyla yargılanan tarihçi ve yazar, TRT'nin eski programcısı Talha Uğurluel, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Uğurluel ile avukatı hazır bulundu. Duruşmada, mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, Talha Uğurluel'in lise döneminde örgüt okulunda okurken örgüt ile irtibatı ve iltisakının başladığını, tanık ifadesinin sanığın üniversite yıllarında da irtibatının devam ettiğini gösterdiğini, yapılan araştırmalar sonucunda da örgütün ileri gelen isimleri ile irtibatta olduğunun anlaşıldığını söyledi. Mütalaada Uğurluel’in, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

15 Temmuz'dan sonra TBMM’de 3 tane konferans verdim

Uğurluel mütalaaya karşı savunmasında şunları söyledi:

"19 tane kitabın yazarıyım, binlerce saat TV programı yaptım. FETÖ'ye dair hiçbir yazım yoktur. Kitaplarımı yasakladılar. Sokakta bir kişi bile bana, 'Vay be sen neymişsin' demedi. Huzurluyum, mutluyum, kalbim rahat. Ben 15 Temmuz'dan sonra TBMM’de 3 tane konferans verdim. Hepinizin yetiştiği Adalet Akademisi’nde konferans verdim. Bende en ufak bir leke olsa bunları yaptırmazlardı. Birileri beni FETÖ ile karalamaya çalışıyor. Ben FETÖ döneminde, parmakla gösterilerek, 'Bunu programa çıkarmayacaksınız' denilen biriyim. Benim FETÖ programları yaptığımı söylemişlerdi ama ben açıp afişlere tekrar baktım ve hepsi devletin programlarıydı. Benim tek derdim var. Ölene kadar doğru düzgün tarih anlatacağım. Onların döneminde itildim kakıldım, para kaynaklarım kesildi. Ben artık arınmak, gönül rahatlığıyla vatanıma, milletime hizmet etmek istiyorum.”

6 yıl 3 ay hapis cezası

Mahkeme, Uğurluel’i ‘örgüte üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum ederken, adli kontrolün devamına da karar verdi.