'Tarihe gömeceğiz' diyerek hedefi işaret etti! Erdoğan: Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin 8. olağan kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Faiz ve enflasyon konularında kararlılık mesajı veren Erdoğan, 2025 yılını ekonomik hedefler açısından "işaret yılı" olarak tanımladı.

"Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız" diyen Erdoğan, 2025 yılının ekonomik hedeflere uygun şekilde tamamlanarak son yıllardaki sıkıntıların tarihe gömüleceği bir yıl olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Küsenin kapısını gidip çalacağız"

* Bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük. Partimizi hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız. Teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları bulacak parti çalışmalarımıza yeniden dahil edeceğiz.

* Yokluk zamanlarında partimiz için elbisesi tozlanmış varını yoğunu seferber etmiş Ömer'leri Ayşe'leri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu partiyi bugünlere taşıyanlar işte o fedakarlık abideleridir. Gelmeyene biz gideceğiz, aramayanı biz arayacağız, küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Roman kardeşlerimiz evde oturan ölür diyorlar.

"85 milyonun derdini iyi biliyoruz"

* Ekonomide önce döviz kuruyla ardından enflasyonun tetiklemesiyle başlayan hayat pahalılığı Bursamızı da etkilemiştir. Memur çiftçi gibi sabit gelirli vatandaşlarımız bu sıkıntılarla daha sık karşılaştılar. Gerek şahsen gerek ittifak olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her sıkıntının, zorluğun farkındayız. 85 milyonun derdini iyi biliyoruz.

"Günübirlik hesaplar bu millete çok vakit ve nakit kaybettirdi"

* Bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz. Günübirlik hesaplar bu millete çok vakit ve nakit kaybettirdi. Kim ne veriyorsa benden beş fazlası anlayışı geçmişte ağır bedelle ödetti. AK Parti olarak bu ucuz siyaset tarzını elimizin tersiyle ittik. Asırlık sorunlara biz çözüm geliştirdik. Bedel ödesek de bedel ödetmedik.

* Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz.

Vatandaşa boykot çağrısı

* Aç gözlü fırsatçıların ne enflasyonla faizle izah edilmeyecek keyfi fiyatlandırma alışkanlıkları işimizi zorlaştırıyor. Fahiş fiyatlı ürünü boykot edin. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün kıymeti kalmaz.

"Sosyal konut seferberliği başlamayı planlıyoruz"

* Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Konut ve kira fiyatlarındaki balon sönmeye başlayacaktır.

Dikkat çeken faiz indirimi mesajları

* Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömmek.

* Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz.

Erdoğan'dan asgari ücret açıklamaları

* Çatlasanız da patlasanız da biz atacağımız adımları hesap ederek atarız. (Asgari ücret) Yüzde 30 artırdık. 2025 enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen içimize sinen, emekçilerimizin alın terinin tam karşılığı olan bu hesap yerine oturdu.

* Bu rakam, enflasyonla gelir arasında dengeyi gözeden bir rakamdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver. Önünü kesen, elini tutan yok.

* İstihdamda bir kayıp gerileme yaşanmasını arzu etmiyoruz.

* Bölgemizde ve ülkemizde olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 yılında enflasyon hedefimizi gerçekleştireceğiz. Enflasyonu daha da düşürerek milletimizi tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmak istiyoruz.