Tarihe gömülmek istenen bir millet küllerinden doğdu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, sadece kendi tarihimize değil, dünya tarihine de damgasını vuran bir mücadele olarak hafızalarda yer

etti. Türk milleti, bu topraklarda bin yıllık millet varlığını pekiştirerek ebedileştiren bu mücadele

sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'mizi kurdu. Milli Mücadele ruhu, bir asır öncesinde ortaya çıktı

ve milletin kültürel kodları arasında derin bir iz bıraktı. Tarihe gömülmek istenen bir milletin

küllerinden doğuşu, şahlanışı ve yeniden doğuşu, bu ruhun ilhamıyla gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı olacak, buna olan inancımız tam.

Ülkemiz, sahip olduğu coğrafi konumu, dinamik nüfusu ile yeni yüzyılda, yerli üretim, teknolojik yenilik ve uluslararası ticaretteki artan rolü, yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline gelecek. Sanayi, teknoloji, eğitim ve inovasyon alanlarında yapılan yatırımlar, Türkiye'yi ekonomik olarak daha bağımsız ve rekabetçi hale getirecek. Bu dönem, ülkenin ekonomik geleceğini şekillendirmek için büyük bir fırsat ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inancımız tam.

Adana cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak

Cumhuriyetimizin sanayileşmeye başladığı ilk şehirlerden olan Adana’mız Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak illerin başında yer alıyor. Hinterlandından bulundurduğu çevre illerle birlikte 8 milyona yakın nüfusile bölgesinde bir çekim merkezi konumunda olan Adana, Türkiye’nin “İkinci Büyük Yatırım ve Üretim Merkezi” olma hedefine emin adımlarla ilerlemekte. Bölgede birbirinden önemli yatırımların birçoğu başladı, birçoğu ise planlamaları tamamlandı, yatırıma başlanıyor. Adana’da toplam 5 yeni organize sanayi bölgesi, 15’e yakın küçük sanayi sitesi ve yapılacak konteyner limanı kurulmasıyla cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak en önemli illerin başında yer alacak. Türkiye’nin ikinci bir Marmara Bölgesi olacak.