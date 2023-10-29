Tarihe gömülmek istenen bir millet küllerinden doğdu
Ülkemiz bundan tam 100 yıl önce, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ilkesi ile hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ortaya koyarak, istiklal ve istikbaline olan güçlü inancıyla tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, sadece kendi tarihimize değil, dünya tarihine de damgasını vuran bir mücadele olarak hafızalarda yer
etti. Türk milleti, bu topraklarda bin yıllık millet varlığını pekiştirerek ebedileştiren bu mücadele
sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'mizi kurdu. Milli Mücadele ruhu, bir asır öncesinde ortaya çıktı
ve milletin kültürel kodları arasında derin bir iz bıraktı. Tarihe gömülmek istenen bir milletin
küllerinden doğuşu, şahlanışı ve yeniden doğuşu, bu ruhun ilhamıyla gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı olacak, buna olan inancımız tam.
Ülkemiz, sahip olduğu coğrafi konumu, dinamik nüfusu ile yeni yüzyılda, yerli üretim, teknolojik yenilik ve uluslararası ticaretteki artan rolü, yeni yüzyılın parlayan yıldızı haline gelecek. Sanayi, teknoloji, eğitim ve inovasyon alanlarında yapılan yatırımlar, Türkiye'yi ekonomik olarak daha bağımsız ve rekabetçi hale getirecek. Bu dönem, ülkenin ekonomik geleceğini şekillendirmek için büyük bir fırsat ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğine inancımız tam.
Adana cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak
Cumhuriyetimizin sanayileşmeye başladığı ilk şehirlerden olan Adana’mız Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak illerin başında yer alıyor. Hinterlandından bulundurduğu çevre illerle birlikte 8 milyona yakın nüfusile bölgesinde bir çekim merkezi konumunda olan Adana, Türkiye’nin “İkinci Büyük Yatırım ve Üretim Merkezi” olma hedefine emin adımlarla ilerlemekte. Bölgede birbirinden önemli yatırımların birçoğu başladı, birçoğu ise planlamaları tamamlandı, yatırıma başlanıyor. Adana’da toplam 5 yeni organize sanayi bölgesi, 15’e yakın küçük sanayi sitesi ve yapılacak konteyner limanı kurulmasıyla cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak en önemli illerin başında yer alacak. Türkiye’nin ikinci bir Marmara Bölgesi olacak.