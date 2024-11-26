Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe: Fatih'te yakalandılar

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kaçakçılığı önlenmeye dair çalışmaları kapsamında İstanbul Fatih’te 3 farklı adrese operasyon düzenledi; 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Hristiyanlık inancına ait eserler

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 150 adet Yunan İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ile 17.- 18. ve 19. yüzyılda Klasik ve Batılılaşma Dönem Osmanlı İmparatorluğu, İspanya Deniz Aşırı, Almanya Federal Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri dönemlerine tarihlendiği düşünülen farklı ebat ve boyutlarda sikke grubu, 334 adet Hristiyanlık inancına ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa ile Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ulvi kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği, ahşap malzemeden imal farklı boyut ve ebatlarda İkona grubu, 63 adet 17.-18.-19. ve 20. yüzyıla tarihlendiği düşünülen, halkın sosyal heyetini yansıtan, bilim, din ve mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları olmak üzere koruyucu ve vurucu silahlar, cam eşyalar, süs eşyaları, yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, deri, bez, papirus, parşömen veya maden üzerine yazılı veya tasvirli belgeler ele geçirildi.

Osmanlı Dönemi'ne ait değerli parçalar

Operasyonda ayrıca damgalı veya yazılı levhalar, yazma veya tezhipli kitaplar, minyatürler, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları, 39 adet Geç Osmanlı devirlerine tarihlendiği düşünülen gümüş kaşık seti grubu, 28 adet Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet devirlerine tarihlendiği düşünülen mühür, 17 adet Kütahya ve İznik seramik imal edilen taşınmaz karo parça grubu, 3 adet Osmanlı dönemi kale tüfeği, 2 adet üzerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan fil dişi olabileceği değerlendirilen obje de bulundu.

Eserler 3 müzeye teslim edilecek

Bir şüphelinin işlemleri sürerken, İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edilecek eserler, Fatih’teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi.