Tarihi eserlerin Türkiye’den ABD’ye gidişini engelleyecek Mutabakat Zaptı yayınlandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ABD Hükümeti, Türkiye’ye ait arkeolojik ve etnolojik kategorideki eserlere yönelik ithalat kısıtlaması getirilmesine ilişkin Mutabakat Zaptı imzaladı.

Resmi Gazete’de yayınlanan Mutabakat Zaptı ile Kurtuluş Savaşı döneminden kalan eserler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ait eserler de dahil olmak üzere Türkiye’nin kültür mirasının temsil eden eserlerin yağmalanmasına yönelik girişimlerin azaltılması amaçlanıyor.

Mutabakat Zaptı ABD resmi Federal Gazetesi’nde yayınlandığında yürürlüğe girecek. Bu kapsamda ABD, kendisinde bulunan, Mutabakat Zaptı dahilindeki herhangi bir obje veya eseri Türkiye Cumhuriyeti ‘ne iade edecek.