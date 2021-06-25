Tarihi Fenerbahçe Vapuru için yeni protokol imzalandı

Rahmi Koç Müzesi ile arasındaki iş birliği protokolünü uzatma kararı alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fenerbahçe Vapuru’nu Haliç Tersanesi’nde 10 yıl sonra yeniden bakıma alacak. Vapur, bu kapsamda 28 Haziran'da Haliç Tersanesi’ne getirilecek.

İBB ve Rahmi M. Koç Müzesi arasındaki iş birliği protokolü uzatıldı. Fenerbahçe Vapuru önünde düzenlenen “Yenileme ve Bakım Protokolü İmza Töreni”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı Rahmi Koç’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

1952 tarihinde üretilen Fenerbahçe Vapuru, 2008 yılında hizmetten çekilmiş ve imzalanan iş birliği protokolü ile Rahmi M. Koç Müzesi’ne devredilmişti. 'Müze vapur'un son bakım-onarım işlemi, 2011 yılında yapılmıştı.

Koç: Gemi, müzemize değer kattı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Fenerbahçe Vapuru’nun toplu taşımadan müzelerine ulaşan yolculuğunun hikayesini şu sözlerle anlattı: "Bundan yıllar evvel, o zamanki müdürümüz Ertuğrul Bey, bana gelip, ‘Efendim, bir vapur var; Fenerbahçe. Onu bize vermek istiyorlar’ dedi. ‘Ne yapacağız’ dedim. ‘Müzemizin önüne bağlarız. Misafirlerimize, ziyaretçilerimize açarız. Bize ilave metrekare kazandırır. Bu vapuru da kurtarmış oluruz’ dedi. Ben de ‘Peki’ dedim. Pek içime sinmedi önce. O zaman, eski rahmetli İBB Başkanı’mızla beraber Boğaz’da bir tur yaptık. Onlar indiler, gemi buraya bağlandı. Hakikaten Ertuğrul Bey, uzun vadeli görmüş. Bu gemi, klasik bir gemi. Zamanının en hızlı giden gemilerinden biriydi. Bakımı gayet iyiydi. Ona rağmen belediye, tekrar bir elden geçirdi. Gemi, hakikaten müzemize bir değer kattı.”

Koç, “Bugün bence çok tarihi bir gün. Hem mukavelemizin uzaması hem de geminin tekrar bir bakıma alınmasına karar vermiş bulunuyoruz. Belediyemiz, bize bu gemiyi kazandıracak en kısa zamanda. Ve bu gemi, müzemiz burada kaldığı sürece, burada bağlı olarak ziyaretçilerimize ve bilhassa çocuklarımıza, öğrencilerimize hizmet verecek. Candan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Haliç'i aktif hale getirdik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, müzecilik alanında yaptıkları katkılardan dolayı Koç’a teşekkürlerini iletti. Göreve gelmelerinin ardından Haliç Tersanesi’ni daha aktif hale getirdiklerini vurgulayan İmamoğlu, bu yaz içerisinde hizmete alınacak İstanbul deniz taksileri imalatının da yine Haliç’te yapıldığının bilgisini paylaşarak, Haliç tersanesi tarihi hüviyetini koruduğu gibi burada yapılacağını da belirtti.

Vapur üzerinde yapılacak teknik işlemleri aktaran İmamoğlu, Haliç’in kent ve turizm açısından önemine dikkat çekti. “Biz bu alanı, Haliç’in her iki yakasını, Eminönü’nden Alibeyköy’e, Karaköy’den Alibeyköy’e bu iki hattı da sıkı bir turizm, tarihi bir rota olarak değerlendireceğiz” diyen İmamoğlu, “Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Açık bir masada bu süreci yönetiyoruz. Bütün parçalarını, bütün partnerlerini, paydaşlarını da süreçte işin içine katarak ortak akılla, belki de İstanbul’a gelen bir turistin en az bir gün daha ilave akşamını, gününü arttıracak bir rota haline getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.