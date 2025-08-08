Tarihi komisyonda ikinci toplantı basına kapalı olacak

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci toplantısını yapıyor. İlk oturumda komisyonun ismi, çalışma usul ve esaslarını oy birliğiyle kabul eden komisyona, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.

Toplantıda sürece ilişkin ilk bilgilendirmelerin yapılacağı toplantıya aynı zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın komisyona davet edildi.

"Kararlarımızı ortak oyla vereceğiz"

Meclis Başkanı Kurtulmuş, toplantının açılışında yaptığı açıklamada, "Bugün bu toplantımızda gelinen noktayı bizimle paylaşacak olan değerli bakanlarımız Yerlikaya, Güler beye ve MİT Başkanı Kalın'a teşekkür ediyorum. Bu komisyonumuz tarihi bir adımdır. Komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. İttifak ruhu önemli. Kararlarımızı ortak oyla vereceğiz. Sürece destek veren siyasi partilere teşekkürler" dedi.

Ardından oybirliğiyle alınan kararla birlikte toplantının gizli yapılması kararlaştırıldı.